Yemeksepeti ve Yemeksepeti Pay'de yeni direktör atamaları

Yemeksepeti, iki yeni direktör atamasıyla stratejik kadrolarını güçlendirdi. Bu kapsamda Cengiz Yıldız, Yemeksepeti’nin fintek iştiraki olan Yemeksepeti Pay’de Financial Affairs Director (Mali İşler Direktörü) görevine getirilirken, Aygün Kılınç Sucuoğlu ise Yemeksepeti bünyesinde Finance Insights Director (Finansal Planlama ve Analiz Direktörü) pozisyonuna atandı.

Online yemek sipariş markası Yemeksepeti, ana operasyonlarındaki finansal analiz yetkinliğini artırmak ve fintek alanındaki finansal süreçlerini daha da güçlendirmek amacıyla iki yeni direktör ataması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında şirkete katılan ve son olarak Yemeksepeti Pay’de Mali İşler Direktörü görevine atanan Cengiz Yıldız, şirkette daha önce Muhasebe, Vergi ve Bütçe & Raporlama Kıdemli Müdürü olarak görev yaptı. Yeni rolünde vergi, muhasebe, hazine, finansal operasyonlar, bütçeleme ve raporlama fonksiyonlarından sorumlu ekibe liderlik eden Yıldız, görevi kapsamında, GIB, TCMB, MASAK gibi kurumlarla olan ilişkileri ve mevzuata uyum süreçlerini yönetiyor.

Şirketteki kariyerine Ocak 2016’da Bütçe ve Raporlama Uzmanı olarak başlayan Aygün Kılınç, sırasıyla Finans Yöneticisi, Finans Müdürü ve Kıdemli Finans Müdürü olarak görev aldı. Aygün Kılınç Sucuoğlu yeni görevinde finansal kontrol, finansal tahminleme, bütçeleme ve performans analizi süreçlerine liderlik ediyor ve iş birimlerine finansal bir bakış açısıyla stratejik planlama desteği sağlıyor. Kılınç, daha önce şirket satın alma ve bölünme operasyonlarında deneyim kazandı. IFRS ve KGK mevzuatına uygun finansal raporlama, bağımsız denetim süreçleri ve bütçe planlama, finansal analiz alanlarında liderlik üstlendi.