Yemin töreni yoğun katılım ile gerçekleşti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın yemin törenine katıldı.

Yemin töreni yoğun katılım ile gerçekleşti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanlığı’nın yemin törenine katıldı.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında gerçekleşen törene, Vali Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, il protokolü ve asker aileleri katılım gösterdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Tören askeri personelin yemin ederek göreve başlaması amacı ile düzenlendi. Yemin eden askeri personeller ve Jandarma Komutanlığı tarafından geçit töreni düzenlendi. Yemin eden askeri personelleri tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Vali Aygöl, ‘’Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan evlatlarımızın ve ailelerinin bu gururlu günlerinde sevinçlerine ortak olduk. Her birine, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.