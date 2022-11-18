Yeni 'Naimler' Yıldırım'da yetişiyor

Yıldırım Belediyesi, rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu’nun adının yaşatıldığı spor kompleksinde, 3,5 yılda 28 bin kişiye spor hizmeti verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle 2019 yılında açılan ve 34 bin metrekarelik alanda karateden taekwondoya, güreşten masa tenisine, cimnastikten yüzmeye 11 farklı branşta eğitimlerin verildiği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde hem Yıldırım hem de Bursa’nın birçok yerinden vatandaş sporla buluşuyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vefatının 5. yılı dolayısıyla Naim Süleymanoğlu’nu rahmetle andığını söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, yeni Naim’lerin yetişmesine öncülük ettiklerini ve Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak için çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Başarı, azim ve çalışkanlığının gelecek kuşaklara ilham olması ümidiyle milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun adını Bursa’nın en büyük spor kompleksinde yaşatıyoruz. 2 bin 500 kişilik spor salonu, karate ve taekwondo salonu, boks ve kick boks ringleri, fitness salonları, olimpik yüzme havuzu, cimnastik salonları, güreş salonu, hamam ve sauna, bireysel oyun salonları, masa tenisi salonu, satranç salonu, halter salonu, özel eğitim salonu, kütüphanesi ve kafeteryasıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturarak Yıldırım’da yeni Naim’lerin yetişmesine öncülük ediyoruz" dedi.

365 gün eğitim

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gençlere 365 gün spor eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. İlçemizi birçok müsabakada temsil eden evlatlarımız geride bıraktığımız 3,5 yılda bin 985 madalya ve 121 kupa kazandı. Yıldırım belediyesi olarak, 2022 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 3 bin 750 oldu. 2019 yılından bu yana; yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 79 bin 385 çocuğumuza, cimnastik okullarında 14 bin 557 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 31 bin 35 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 11 bin 382 çocuğumuza, özel gereksinimli 741 çocuğumuza toplamda ise 137 bin 100 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Yıldırım’ı spor kenti yapacak çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Özel çocuklara özel eğitim

Komplekste, Yıldırım’ın özel çocuklarına birebir hocalar eşliğinde sportif beceriler kazandırıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak 2019’dan bu yana 741 özel çocuğumuzun hayatına dokunduk. 4 hocamızın verdiği birebir özel temel beceri dersleri ile şu anda 65 çocuğumuzun eğitimleri devam ediyor. 3 ay boyunca, evlatlarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi için birebir hocalar eşliğinde başlayan eğitimlerde, verilen genel spor becerilerinin derslerinin ardından, yeteneklerine göre çocuklarımız gruplara ayrılıyor ve takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor" şeklinde konuştu.