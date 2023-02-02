Yeni açılan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi gençlerin gözdesi oldu

Geçtiğimiz günlerde açılan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı oluyor. Kütüphanede 9 bin 781 basılı kaynak ve 25 bin 855 dijital kaynak olmak üzere 35 bin 636 kaynak kitap yer alıyor.

Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ni kullanmak isteyen gençler, sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Açılışının ardından İzmitliler tarafından ilgi gören Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, özellikle gençlerin uğrak noktası haline geldi.

35 bin 636 kaynak kitap yer alıyor

Kütüphanede 9 bin 781 basılı kaynak ve 25 bin 855 dijital kaynak olmak üzere 35 bin 636 kaynak kitap yer alıyor. Kütüphane, hafta içi sabah 08.30 - 22.00 arası, cumartesi günleri ise sabah 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Kütüphanede ücretsiz internet hizmeti ile birlikte grup çalışma alanında mevcut otomatlardan kullanıcılar self servis şeklinde hizmet alabiliyor.

Öte yandan, kütüphane içerisinde 96 kişilik sessiz çalışma ortamı, 84 kişilik grup çalışma alanı, çocuk alanı, 21 kişilik söyleşi/konferans salonu ve toplam 91 kişilik iki ayrı teras yer alıyor.