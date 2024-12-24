Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'yle daha fazla kronik hastalık taraması yapılacak

Ülke genelinde 1 Kasım itibarıyla uygulamaya getirilen yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’yle daha fazla kronik hastalık taraması yapıyor.

Ülke genelinde 1 Kasım itibariyle uygulamaya getirilen yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Kırklareli’nde de uygulanıyor. Yeni yönetmelikle birlikte daha fazla vatandaşın kronik hastalık izlemi ve taraması yapılıyor.

Lüleburgaz ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Volkan Kılıççıgil, kronik hastaları takibini önemsediklerini belirterek, “Kasım ayında yaptığımız kronik hasta takibiyle onlarca yeni hasta tespit ettik. Bu hastaların tedavilerini birinci basamak olarak biz çoğunu yaptık. Yapamadıklarımızı da Sağlık Bakanlığının bize verdiği MHRS’deki özel randevular sayesinde 2. basamağa yönlendirerek tedavi olmaları için yol gösterdik” dedi.

“Gereksiz ilaç kullanımı çok yoğunlukta, bunu azaltmak için yeni yönetmelikte yeni planlamalar ve teşvikler yapıldı”

Yenir sistemde birçok avantajların olduğunu aktaran Dr. Kılıççıgil, “Gereksiz ilaç kullanımı çok yoğunlukta, bunu azaltmak için yeni yönetmelikte yeni planlamalar ve teşvikler yapıldı. Bizim amacımız doğru hastaya, doğru ilacı, doğru zamanında vermek. Yeni yönetmelikle birlikte sağlıkta dönüşüm yeniden bir planlanması oldu. Birinci basamakta koruyucu hekimlik ve önleyici hekimlik ön plana çıkartıldı. Bu bizim için hekim açısından daha teşvik edici ve daha memnun edici bir durum haline geldi. Bir önceki aya göre kasım ayında belirli hususları yerine getirdiğimiz taktirde hak edişlerimizde anlamlı bir yükseliş oldu. Her şey için teşekkür ederim. Yeni yönetmeliğin hem aile hekimleri hem de vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.