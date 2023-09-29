Yeni atanan kaymakamlar ile ilçe durumları değerlendirildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, görevine yeni atanan kaymakamlar ile görüşerek ilçelerin durumlarını değerlendirdi.

Vali Aygöl, Gölpazarı Kaymakamlık görevine atanan Alparslan Sözen ve Pazaryeri Kaymakamlık görevine atanan Ahmed Tayyib Kahraman’ı makamında kabul etti. Yeni atanan kaymakamlar ile ilçelerin durumları değerlendirildi. Bilecik için yapılan ve gerçekleşmesi beklenen projeler hakkında bilgi verildi. Vali Aygöl, "Görevlerine yeni atanan Kaymakamlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Öncelikler bizler yola Bilecik için çıktık. Bizlerin yanında olacak ve Bilecik’i her adımda daha ileriye taşıyacak bu işe gönül vermiş insanlarımızın olması çok güzel" ifadelerini kullandı.