Yeni Başkan Mecit Kuruoğlu oldu

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığına Mecit Kuruoğlu atandı.

Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’un istifa ederek milletvekili aday adaylığına başvurmasının ardından boş kalan koltuğa yapılan istişareler sonucunda genel merkez tarafından Mecit Kuruoğlu atandı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Hüsnü Ersoy’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen İlçe Başkanımız Mecit Kuruoğlu’na muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.