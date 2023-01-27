Yeni basketbol takımı için ön değerlendirme yapıldı

Pazaryeri Belediyesi Başkanı Zekiye Tekin, basketbol takımı kurmak için ön değerlendirme yaptı.

Başkan Tekin, Pazaryeri Belediyesi Basketbol Takımı kurmak için başlangıçta İmam Hatip Ortaokulunda basketbola ilgi duyan öğrencilerle Küçükelmalı Tabiat parkında ön değerlendirme yaptı. Tekin, aynı zamanda Küçükelmalı Tabiat parkında Pazaryeri Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Okur ve Okul Müdürü İslam Özkul ile birlikte İstanbul’dan gelen basketbolcu gençleri misafir etti.

Program sonrasında Başkan Tekin, “İlçemize kuracağımız basketbol takımı için gençlerimiz kadar biz de heyecanlıyız. Gençlerimiz pırıl pırıl, başaramayacakları hiçbir şey yok, bu konuda da onlara güveniyorum. İstanbul’dan ilçemize gelen basketbolcularımıza da gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.