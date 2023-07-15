Yeni belediye binasını yapımı için sona yaklaşıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde eski belediye binasının son kısmı da yıkılırken, ilçeye en az 100 yıl hizmet verecek yeni belediye binası için sona yaklaşıldı.

Osmaneli Belediyesi tarafından dönemini tamamlamış olan eski belediye binanın yıkımını gerçekleştirirken, ilçeye en az 100 yıl hizmet verecek yeni belediye binasının temelinin bu ay içinde atılması planlıyor. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve riskli olan belediye binası ve yanında yer alan prefabrik ek binalarının yıkımın olduğunu anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Yeni yapacağımız 4 katlı belediye binamız Osmaneli Konakları görünümünde tarihi dokuya uygun ve ilçemizin önümüzdeki en az 100 yılında hizmet verecek güçte ve güzellikte olacak. Allah çıktığımız bu yolda da yardımcımız olsun. İlçemiz için hayırlı olsun" dedi.