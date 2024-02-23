Yeni bir iş birliğine imza atıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) bir iş birliğine imza attı.

Yeni bir iş birliğine imza atıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) bir iş birliğine imza attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında kültür, sanat ve akademik alanlarda görev ve faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

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BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev arasında imzalanan protokol Türk kültürü ve mirasını korumayı hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yaptığı açıklamada, ‘’Bu alanda yapılan çalışmalar; ortaklaşa bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, alan çalışmaları, sergiler, yarışmalar, festivaller, konserler ve turnuvalar düzenleme faaliyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca protokol ile uygun görülen koşullarda ve dönemlerde öğrencilere yönelik staj ve eğitim hizmeti sunacak’’ dedi.