Yeni Casper VIA F30 Plus 50 megapiksel kamerayla geliyor

Teknoloji markası Casper’ın en yeni telefonu VIA F30 Plus, 50 megapiksel kamerasıyla satışa çıktı.

Yeni akıllı telefon Casper VIA F30 Plus, biri 50 MP olmak üzere 3 arka kamerasıyla kullanıcıların profesyonel fotoğraflar ve videolar çekebilmesi için geliştirildi. 12 GB’a kadar yükseltilebilen RAM ve 128GB dahili hafızasıyla binlerce fotoğraf ve videoyu depolama imkanı sunan yeni telefon, 5000 mAh bataryası sayesinde de gün boyu çekim yapmanızı sağlıyor. Üstelik Casper VIA F30 Plus, 6.5’’ ekran boyutu ve 400 NIT ekran parlaklığı ile özlenen “o” anlar için sinematik görüntüleme sağlıyor.

Özlenen anıları 11 saat kesintisiz izleme fırsatı

Yapay zeka destekli 3 arka kamerası profesyonel fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyan yeni akıllı telefonun 50 MP ana kamerasının yanı sıra 2 MP makro lensi 4cm’e kadar yakın mesafeden, gözden bile kaçabilecek ayrıntıları yakalıyor. Aynı zamanda 2 MP Bokeh lensinin odaklaması sayesinde portreler çekmek kolaylaşırken selfie severler için de 8MP ön kamera sunuluyor. Aynı zamanda kaliteli çekim modları ve profesyonel çekim yapmak isteyenler için Pro modları ile fotoğrafların tüm detaylarını ayarlamayı herkes için daha ilgi çekici hale getiriyor. Kullanıcıların çektiği tüm unutulmaz anılarını yeniden yaşıyormuşçasına izleyebilmeleri için ise sunulan sinematik görüntüleme deneyiminin yanında 5000 mAh güçlü bataryası, 11 saat boyunca kesintisiz video izlemek için kullanılabilir.

25 bin fotoğraf, 20 saatten fazla video bir telefonda

Casper VIA F30 Plus akıllı telefonu 8.5mm inceliği ve özel arka kapak efekti ile trendlere uyumlu modern hatlara sahip olarak tasarlayan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Android 12 ile tüm güncel özellikleri de kullanıcılarına sağlıyor. 12nm 8 çekirdek işlemci ile 1.6GHz hızına sahip akıllı telefon, çoklu görevlerde maksimum hıza ulaşması hedeflenerek geliştirildi. Kullanıcılar, ultra hızlı kullanım yaparken 128GB dahili hafızası sayesinde çektikleri yüksek çözünürlüklü 25.000 fotoğrafı, 24 saat 720P videoyu ve 13 saat 1080P videoyu da rahatlıkla Casper VIA F30’da depolayabiliyor.