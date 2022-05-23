Yeni dijital bağımlılık: 'Kripto para bağımlılığı'

'Psikoloji Günleri' kapsamında bağımlılık konusunu ele alan akademisyenler madde bağımlılığı kadar tehlikeli görülen dijital bağımlılığa ek olarak son zamanlarda yatırım amacıyla herkesin ilgisini çeken kripto para bağımlılığının da oluştuğunu ifade etti.

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  • 23.05.2022 09:08
  • Güncelleme: 23.05.2022 10:53
Yeni dijital bağımlılık: 'Kripto para bağımlılığı'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından sosyal konulara dikkat çekmek için bu yıl ilk kez düzenlenen Psikoloji Günleri kapsamında “bağımlılık” konusuna dikkat çekildi. Uzmanlar ve akademisyenler tarafından bağımlılık ve çeşitleri konuları konferanslarla ele alınırken uzman psikologlar ile birlikte farkındalık oluşturmak için öğrencilerle etkinlikler düzenlendi. Üniversitenin “Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu” tarafından gerçekleştirilen etkinlikte bağımlılık çeşitleri arasında yer alan dijital bağımlılığın hala daha artarak devam ettiği bunun yanı sıra blockhain teknolojisi ile ortaya çıkan kripto para yatırımcılarının bağımlılık derecesinde alışkanlıklar kazandığı vurgulandı. Her ne kadar yatırım aracı olarak görülse de insanların telefon ve internet başında takip etmek için çok fazla zaman harcadığı ve oluşan bu bağımlılığın da artık dijital bağımlılık kategorisine girdiği konuşuldu.

“Eskinin dedikodusu şimdinin sosyal medya bağımlılığına dönüştü”

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Özellikle dijital ve sosyal medya bağımlılığın artık tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Vekili ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Akkaya gençlere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, “Dijital bağımlılık, şu anda pek çok bağımlılığın önüne geçmiş durumda. Bu bağımlılık sonucu elektro manyetik aldığımız için fiziki olarak zaten zarar görüyoruz. Mental olarak da hep aklımız teknolojide, sosyal medya hesaplarında. Sürekli olarak haber alma ve paylaşım yapma içgüdüsü içerisindeyiz. Eskiden dedikodu olurdu, fitne fesat bu şekilde yayılırdı ama sosyal medyadaki kadar insanların hayatları ile oynanamazdı. Simdi sosyal medya ve teknoloji o kadar hızlı yayılıyor ki bu durumun önüne geçilemiyor. İnsanlar hatta sahte hesaplardan hükumete ve devlete bile iftiralarda bulunabiliyor. Sadece bağımlılık olarak değil bu bağımlılığa bağlı olanların yapmış oldukları yalan haber yapma, yanlış bilgi verme bağımlılığı da toplumu ve insanları da rencide etmekte. Bu yüzden toplumdaki huzur ve güven de sarsılıyor. Tehlikeli bu durum dolayısıyla gençlerimizin her gördükleri paylaşıma inanmamaları, bunları mutlaka irdelemeleri gerekiyor. Gençlerin bağımlılıktan ziyade, önce sağlıkları, sonra işleri sonra da topluma bağımlılıkları olmaları gerekiyor. Eğer bir bağımlılık olacaksa böyle iyi bir bağımlılık olsun. Diğer zararlı bağımlılıklardan uzak durmalı” dedi.

“Artık ağaç yaşken değil fidan iken eğilir”

Davranış bozukluklarına sebep olmamak için ailenin çocuklara verecek oldukları ilk yılların çok önemli olduğuna dikkat çekmek için, “Artık ağaç yaşken değil fidan iken eğilir” cümlesini kuran Prof. Dr. Akkaya, “ Aslında her şey kişinin kendisinde bitiyor. Fakat yine de aile kavramı burada özellikle çocukların sosyal yaşama karışmadan önceki döneminde çok önemli. Ebeveynlerin kendi bağımlı olmadan, insan sevgisi odaklı çocuklarını okul çağına kadar yetiştirirlerse çok güzel bir temel atmış olurlar. İşte bu 4-5 yıl, ileride kötü alışkanlıkları için kişinin gelişiminde dikkat edilmesi gereken zamanlar. Çünkü artık ‘ağaç, yaşken değil fidan iken eğiliyor’. Çocuklarımız da ileride neyin yanlış neyin doğru olduğunu görerek bu tür zararlı bağımlılıklardan uzak durması ve bağımlıklara engel olması gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Farklı konularda konferanslar düzenlendi

Bağımlıkla Mücadele Komisyon Koordinatörü ve İEÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Tekin ise etkinlik detayları ile ilgili, “Üniversite bağımlılıkla mücadele komisyonu olarak bu yıl ilk defa psikoloji günleri düzenledik. Bu sene temamız bağımlılık. Teknoloji, kumar, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi farklı konularda 6 oturum şeklinde yapıldı. Öğrencilerimizle uzman psikolog eşliğinde atölye çalışmalarımız oldu ve gençlerde bağımlılık adına farkındalık oluşturarak bağımlılıklardan uzak durulması için önleyici çalışmalar yaptık” dedi.

“Günde 8-10 saat sosyal medya kullanılıyor”

Dijital ve sosyal medya bağımlılığının gençler arasında artık 8-10 saate kadar çıktığını vurgulayan Gökhan Tekin, “Dünyada, ülkemizde ve bulunduğumuz Esenyurt ilçesinde bağımlılık konusu yüksek bir artış eğiliminde. Madde kullanım oranı 8-9 yaşına kadar indiği gözükmekte. Özellikle gençler arasında teknoloji ve sosyal medya çok yüksek seviyeye ulaştı. Günde ortalama 8 ile 10 saat arası sosyal medya ve internet bağımlılığı var. Gençlerin sosyal medya ve teknolojiyi kullanmalarını ama bunu bilinçli bir şekilde ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalarına yönelik eğitimler vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Demir de son olarak kripto para bağımlılığına dikkat çekerek, “Özellikle son yıllarda kumar bağımlılığı bunun alt dalı olarak da dijital oyun bağımlılığı artış göstermekte. Yine yatırım aracı olarak değerlendirilen kripto paraya yönelik bağımlılıklar artmakta. Bu ve diğer bağımlıklarda bizim en önemli rolümüz önleyici çalışmalar yaparak gençlere bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

İHA

SHA Editör
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