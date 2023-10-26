Yeni doğan bebeği su kanalına bırakmışlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalında yeni doğmuş kız bebek bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yeni doğan bebeği su kanalına bırakmışlar
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde su kanalında yeni doğmuş kız bebek bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, Malta Mahallesi 32. Ada’daki su kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su kanalının çevresinde bulunan çalılıklardan bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde su kanalının kenarında yeni doğmuş kız bebek bulundu. Ekiplerce Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bebeğin 3 günlük olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.