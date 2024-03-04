Bilecik’in Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, halkla buluşarak yeni dönem projelerinden bahsetti.

Belediye Başkanı Suer, her zaman sahada halk iç içe olmaya devam ediyor. Esnafla, gençlerle ve halkla bir araya gelen Başkan Suer, bugüne kadar Gölpazarı’nda yaptığı çalışmaları paylaştı. Yapılması planlanan projeleri ve halkın talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmalardan bahsetti. Gölpazarı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiğini ve devam edeceğini belirtti.