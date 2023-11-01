Yeni dönemin ilk rotası Keremali Yaylası oldu

SUBÜ’nün bir klasik haline getirdiği doğa yürüyüşlerinin 2023-2024 Akademik Yılı’ndaki ilk durağı Keremali Yaylası oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın her dönem düzenli olarak gerçekleştirdiği doğa yürüyüşleri başladı. 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı’nın ilk doğa yürüyüşü rotası Keremali Yaylası oldu. Yürüyüşe öğrenci, akademisyen ve idari personellerden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Şen’in rehberlik yaptığı ekip, 11 kilometre uzunluğundaki parkuru yürüyerek bölgenin güzelliklerini keşfetti. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada doğa yürüyüşlerinin büyük talep gördüğü ve yeni parkurlarla Sakarya’nın güzelliklerinin keşfedilmeye devam edileceği ifade edildi.