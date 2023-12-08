Yeni Duster, Renault logosuyla üretilecek

Renault 2027 planlarını açıkladığı toplantıda sürpriz olarak nitelendirilen bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruya göre Dacia Duster bundan sonra Renault logosuyla Bursa’da üretilecek.

Renault, Türkiye için kapsamlı bir yatırım planı açıkladı. İstanbul’a gelen markanın CEO’su Fabrice Cambolive tarafından açıklanan strateji kapsamında, Bursa’daki Oyak-Renault fabrikasına 400 milyon euro yatırım yapılacak. 2027’ye kadar 4 yeni modelin üretimini üstlenecek Bursa’daki fabrikada, Duster’ın Renault logosuyla üretilecek.

“Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor”

Türkiye’de Renault markası ve kullanıcılar arasında derin bir bağ bulunduğunu ve Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu belirten MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş “Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye’de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster’ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV’larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” dedi.