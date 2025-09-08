Yeni eğitim öğretim dönemi başladı, İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin ders başı yapmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fatih’te servis araçları ile diğer araçlara yönelik denetim yaptı.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2025 - 2026 eğitim ve öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün itibariyle okula başladı. İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetim gerçekleştirdi. Fatih Millet Caddesinde Çapa Fen Lisesi önünde okul servis araçları ile sivil araçlara yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri, sürücülerin evraklarını kontrol ederek Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Emniyetten alınan bilgiye göre İstanbul’un 39 ilçesinde Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından yapılan denetimlerle okul çevrelerinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en hızlı şekilde müdahale edilerek çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Denetimler sürekli olarak devam edecek

Okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik, Trafik, Önleyici ve Kaçakçılık Şube Müdürlükleri başta olmak üzere tüm ilçe emniyet müdürlüklerinin ilgili birimlerin katılımıyla, okul çevrelerinde düzenli ve yoğunlaştırılmış uygulamalar olarak gerçekleştirilecek. Denetimlerin eğitim-öğretim süresi boyunca devam edeceği öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün, elektronik sigara ve benzeri yasadışı ürünlerin satışının da engellenmesi hedefleniyor.