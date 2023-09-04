Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesi Çorlu'da kurum müdürleri toplantısı yapıldı
2023-2024 eğitim-öğretim yılı sene başı toplantısı Çorlu'da gerçekleştirildi.
2023-2024 eğitim-öğretim yılı sene başı toplantısı Çorlu’da gerçekleştirildi.
2023-2024 eğitim öğretim yılı sene başı ilçe eğitim kurumları müdürleri kurulu toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başkanlığında şube müdürleri ve Çorlu’daki resmi ve özel eğitim kurumlarının müdürlerinin katılımlarıyla 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sene başı ilçe eğitim kurumu müdürleri kurulu toplantısı yapıldı.
Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek istişarelerde bulunuldu.