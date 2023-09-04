Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesi Çorlu'da kurum müdürleri toplantısı yapıldı

2023-2024 eğitim-öğretim yılı sene başı toplantısı Çorlu'da gerçekleştirildi.

Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesi Çorlu'da kurum müdürleri toplantısı yapıldı
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2023-2024 eğitim-öğretim yılı sene başı toplantısı Çorlu’da gerçekleştirildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sene başı ilçe eğitim kurumları müdürleri kurulu toplantısı yapıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başkanlığında şube müdürleri ve Çorlu’daki resmi ve özel eğitim kurumlarının müdürlerinin katılımlarıyla 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sene başı ilçe eğitim kurumu müdürleri kurulu toplantısı yapıldı.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek istişarelerde bulunuldu.