Yeni Eğitim Yılı Öncesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kırtasiye Desteği

Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Koruma Kurulu çalışmaları kapsamında, eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala sosyal destek faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Silivri Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle temin edilen kırtasiye setleri, ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklara ulaştırıldı.

Kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çanta dağıtımında; çocukların eğitim hayatına katkı sağlamak ve ailelerine hem maddi hem de manevi destek vermek hedeflendi. Etkinliğe Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve Koruma Kurulu üyeleri de katılım sağladı.

“İnsanı kalbinden tutmalı” mesajıyla duyurulan yardım faaliyeti, sosyal dayanışma ve fırsat eşitliği açısından da dikkat çekti.