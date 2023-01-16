Yeni evimde başvurular başladı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İlk etapta 100 bin konutun satışının planlandığı kampanya 81 ilde bugün başladı. 81 ilde bitmiş konutlar yani sıfır daireler için konut almak isteyen vatandaşlarımız bulduğu daireye, kredi kullanmak için banka veya katılım bankalarına bu ön başvurularını bugünden itibaren yapabilecekler” dedi.

Orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın uygun finansman koşulları ile konut sahibi olabilmelerini hedefleyen ‘Yeni Evim’ kampanyasında başvurular başladı. Konuya ilişkin detayların yer aldığı web sitesi yenievimkampanyasi.com.tr/ yayına girdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İlk etapta 100 bin konutun satışının planlandığı kampanya 81 ilde bugün başladı. 81 ilde bitmiş konutlar yani sıfır daireler için konut almak isteyen vatandaşlarımız bulduğu daireye, kredi kullanmak için banka veya katılım bankalarına bu ön başvurularını bugünden itibaren yapabilecekler. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler bu kampanyaya dâhil edilecek” dedi.

“Müteahhitler başvuru yapacak, sözleşme imzalayacak, yüzde 5 katkı verecek”

Firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projelerinin, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil edebileceğini belirten Özelmacıklı, “Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketler ve yerel müteahhitler bu programa dahil olabilecek. Bu kapsamda kredi kullandırmak isteyen müteahhitler ile bankalar arasında hem ‘Firma Katkı Payı’ sözleşmesi imzalanacak. Finansman kapsamında konutun ekspertiz yada satış değerinin yüzde 5’i, projelerde ise satış vaadi sözleşmelerindeki satış değerinin yüzde 5’i firmalardan peşin olarak tahsil edilecek. Kampanyaya katılmak isteyen müteahhitler yenievimkampanyasi.com.tr adresinden başvuru yapacaklar” şeklinde konuştu.

Süreç nasıl ilerleyecek

Özelmacıklı, sürece ilişkin olarak da “Konut üreticileri kriterleri uygun olan konut projelerini bu web sitesinde ilan edecekler. Konut almak isteyenler daireleri kendileri yada yetki belgeli emlak işletmeleri aracılığı ile bulur ve finans kuruluşlarına başvurur. Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetler. Uygun olan projeler için krediyi tahsis eder. Kişiler için ise mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olarak gerekli şartları sağlaması gerekir” dedi.

Azami tutarlar belirlendi

Yeni Evim Konut Finansmanı kredilerinde uygulama alanı olarak 3 bölge belirlendiğini ve bölgeye göre geçerli azami ekspertiz değerlerinin, kullandırılabilecek azami kredi tutarlarının ve kabul edilecek azami hane geliri tutarın farklı olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “1. Bölge yani İstanbul için, ekspertiz değeri üst sınırı 9 Milyon TL, azami kredi sınırı 5 milyon TL ve azami hane geliri 80 bin TL olarak belirlendi. 2. Bölge yani Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Mersin ve Antalya illerinde ekspertiz değeri üst sınırı 7 Milyon TL, azami kredi sınırı 3 milyon TL ve azami hane geliri 60 bin TL olarak belirlendi. Diğer illerimizde ise, ekspertiz değeri üst sınırı 5 Milyon TL, azami kredi sınırı 2 milyon TL ve azami hane geliri 45 bin TL olarak kabul edilecek” diye konuştu.