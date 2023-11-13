Yeni hal binası şekilleniyor

Gebze bölgesinin sebze ve meyve sektörüne yeni vizyon katacak yeni hal binasında çalışmalar yüzde 55 seviyesine geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ne modern sebze ve meyve hali kazandırıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının çalışmaları dahilinde A blokta çatı tabliyesinin son kısmı tamamlanırken, çatı da kaplama imalatına başlandı. Yine ana bina olan A blokta elektrik, tuğla örme ve sıvama çalışmaları devam ediyor. D blokta betonarme ve istinat duvarı imalatları yapılırken, B-C bloklarda yakın zamanda çatı işlerine başlanacak. Ayrıca hal kampüsünün girişinde yer alacak giriş binası ve kantar için çalışmalara başlandı.

Hal binası projesinde 34 dükkan ve sandık deposu yer alıyor. Geniş alanıyla park sorununu ortadan kaldıracak modern hal binası, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde inşa ediliyor. 25 bin metrekare alan üzerine kurulacak hal binasında işler hızlı ilerliyor.

Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan ve fiziki şartların yetersiz olması sebebiyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut Sebze ve Meyve Hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yeni yerine taşınacak.