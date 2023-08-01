Yeni halı sahaların inşaatı devam ediyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gençlerin spor yapması için kazandırılan yeni halı sahaların inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova’da gençlere kazandırılmak üzere 10 yeni halı sahanın yapımı aralıksız şekilde devam ediyor. İlçenin farklı noktalarına inşa edilecek halı sahalar şekillenmeye başladı. Hummalı şekilde devam eden proje çalışması çerçevesinde, ekipler en kısa sürede halı sahaları tamamlayarak, gençlerin hizmetine açmayı planlıyor. Yapımı süren 20x40 metre ebatlarındaki halı sahalar tamamlandığında, kente 8 bin metrekare yeni spor alanı kazandırılmış olacak.