Yeni hastane önüne yapılan inşaat alanı mühürlendi

Yeni hastane önüne yapılan inşaat alanı, ruhsatsız olması nedeniyle belediye tarafından mühürlendi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi içinde boş bir alana 3 adet eczane yapılması için İl Özel İdaresi tarafından başlatılan inşaat alanı mühürlendi. 220 ada 53 parselde bulunan alanın mühürlenmesinin belediye tarafından ruhsatsız olarak başladığını bu yüzden çalışmaların son verildiği öğrenildi.