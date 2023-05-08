Yeni hastane önüne yapılan inşaat alanı mühürlendi
Yeni hastane önüne yapılan inşaat alanı, ruhsatsız olması nedeniyle belediye tarafından mühürlendi.
Yeni hastane önüne yapılan inşaat alanı, ruhsatsız olması nedeniyle belediye tarafından mühürlendi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi içinde boş bir alana 3 adet eczane yapılması için İl Özel İdaresi tarafından başlatılan inşaat alanı mühürlendi. 220 ada 53 parselde bulunan alanın mühürlenmesinin belediye tarafından ruhsatsız olarak başladığını bu yüzden çalışmaların son verildiği öğrenildi.