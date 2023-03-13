Yeni hesap açan KOBİ'ye destek

Akbank, yeni veya halihazırda banka ile aktif çalışması olmayan KOBİ müşterilerine sunduğu 5 bin TL chip-para kazanma fırsatını yeni bir reklam filmiyle duyurdu.

KOBİ bankacılığı alanında devreye alınan uygulamalarla küçük ve orta ölçekli işletmeler destekleniyor. Banka, KOBİ Bankacılığı alanında sunduğu değeri sürekli olarak zenginleştirme amacıyla adımlarına yenisi ekledi. Bankadan yapılan duyuruya göre, son olarak yeni hesap açan veya hesaplarını aktifleştiren KOBİ müşterilerine özel bir kampanya başlattı.

Yeni reklam filmiyle bu avantajlı teklifi duyuran Akbank, 5 Akbank ürününden faydalanan yeni veya Banka ile aktif çalışması bulunmayan KOBİ müşterilerine 5 bin TL değerinde chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

1 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin bankanın Mobil Bankacılık, üye işyeri, banka kartı, ticari kredi kartı, çek karnesi, cep telefonuna veya diğer ürünlere ait otomatik fatura ve SGK ödeme talimatı gibi işe değer katan 8 ürün arasından 5 tanesinde belirlenen kriterleri karşılaması yeterli görülüyor.