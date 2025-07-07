Yeni hizmet binası çalışmalarını denetledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, yapımı devam eden yeni hizmet binasının şantiyesini ziyaret etti.

Yeni hizmet binası çalışmalarını denetledi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, yapımı devam eden yeni hizmet binasının şantiyesini ziyaret etti.

Şantiyede incelemelerde bulunan Müdür Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İnşaat süreci ve planlanan teslim tarihine ilişkin yapılan bilgilendirme sonrası, Yılmaz projede emeği geçen tüm personele teşekkür ederek başarılar diledi. Yeni hizmet binasının, Bilecik’e modern ve donanımlı bir emniyet merkezi kazandıracağını belirten Yılmaz, inşaat sürecinin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb