Yeni Hizmet binasının temel hafriyatı tamamlandı

Altıeylül Belediyesi yeni hizmet binası için çalışıyor. Vatandaşlara hizmet götürmenin gayretinde olan belediye, kentin ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçiriyor. Altıeylül’e ve Balıkesir’e yakışacak olan yeni hizmet binası bir buçuk aylık yoğun mesai ardından tamamlandı. 7 bin metrekarelik kapalı alana kurulacak olan Belediyenin yeni hizmet binasının temeli 4 bin 80 kamyon hafriyat çalışmasıyla bitirildi.

Avcı: Ekibime teşekkür ederim

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Bir buçuk aylık geceli gündüzlü çalışmanın ardından 7 bin metrekarelik kapalı alana kurulacak olan Altıeylül Belediyesi yeni hizmet binası Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sıkı çalışmalarının ardından Altıeylül’e yakışacak, Altıeylül’e değer katacak, Altıeylüllerin hizmetinde olacak olan yeni hizmet binamızın temel açma çalışmalarını tamamladı. Bu projenin içerisinde yer alan ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Avcı: vatandaşlarımızın 24 saat yaşayacakları bir alan kazandıracağız

Başkan Avcı: “İnşallah burada güzel bir binayı güzel bir tesisi ilçemize kazandırırken, sadece bir bina değil aynı zamanda bir yaşam alanı olacak. Aynı zamanda cazibe merkezi olacak. Meydanlarıyla yeşil alanlarıyla nikâh salonlarıyla, toplantı salonlarıyla vatandaşlarımızın 24 saat yaşayacakları bir alanı kazandıracağız. Hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Belediye hizmet binası projesi Karatepe’de

Altıeylül Belediyesi’nin yeni hizmet binasının arsa alanı 13 bin 405 m, toplam proje alanı 28 bin 108 m ve yeşil alan ve parkların merkezinde kent meydanı 13 bin 279 olarak belirlendi. Proje alanı içerisinde; sahip olduğu akıllı bina özelliği ile kendi elektriğini üretecek, yağmur suyunun depolanarak tekrardan kullanıma kazandırılması, toplantı salonları ve meclis salonu, arşiv alanları, sığınak, mescit, kafeterya-restoran, kreş/çocuk gündüz bakımevi, açık-kapalı otopark, açık-kapalı oturma alanları ve sosyal etkinlik alanları yer alacak.