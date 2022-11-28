Yeni hükümet konakları için değerlendirme toplantısı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun müjdesini verdiği yeni hükümet konağı projesinde ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinesinde yeni hükümet konağının bir an önce başlaması için ‘Hükümet Konakları Yapımı Proje Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı. Bilecik İl Özel İdaresi’nde gerçekleşen toplantıya Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve kurum amirleri katılım gösterdi.

Toplantıda, yapılması planlanan hükümet konağı projesi ile ilgili görüşler paylaşılarak, genel değerlendirmeler yapıldı.

Yeni hükümet konağının hayırlı olmasını dileyen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “İlçelerimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde son teknolojik alt yapıya sahip modern bir mimariyle yapılması planlanan hükümet konağını inşallah en kısa zamanda ilçelerimize kazandıracağız” dedi.