Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı. Yeni kabinede İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Bakanı olarak atandı.

Yarın saat 12:00’da İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilecek devir teslim töreni ile görevi Süleyman Soylu’dan devralacak yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın özgeçmişi ise şu şekilde:

11.10.1968 tarihinde Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri ili Felahiye ilçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.