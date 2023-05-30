Yeni İnegöl'ün altyapısı yenileniyor

İnegöl ilçesinin daha sağlıklı bir içme suyu altyapısına sahip olması için yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yeni İnegöl diye adlandırılan ve ilçenin gelişime açık bölgesi olan Huzur Mahallesi’nde de altyapı ve ulaşım yatırımlarına hız verdi.

Bursa merkezde yaptığı yatırımlarla içme suyundaki kayıp-kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine indirerek, bu alanda Türkiye’ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, başarıyı merkez dışındaki ilçelerde de sergilemek için yatırımlara hız verdi. Bir taraftan Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde başlatılan içme suyu hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bunun yanında ihtiyaç duyulan bölgelere de ilave yatırımlar yapılıyor. İnegöl ilçesinin de daha sağlıklı bir içme suyu altyapısına kavuşması için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin gelişime açık bölgesi olan ve Yeni İnegöl olarak adlandırılan Huzur Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısının çözümü için düğmeye bastı. Çalışma çerçevesinde 15 kilometresi evsel bağlantı olmak üzere toplam 45 kilometrelik bağlantı ile yaklaşık 25 milyon liralık yatırım yapılacak.

Kesintisiz içme suyu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Huzur Mahallesi’nde hem BUSKİ hem de Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Yaz aylarında özellikle aşırı sıcaklarda içme suyunun sorun olduğunu ve ulaşımla ilgili talepler olduğunu daha önce mahalleye yaptıkları ziyaretlerde tespit ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız çalışma ile Huzur Mahallesindeki kardeşlerimiz de günün 24 saati kaynak suyunu kullanma imkanına kavuşacak. Yine İnegöl genelinde ana arterlerle alakalı yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bitirdiğimiz caddeler var, yeni girilecek yerler var. Bu bölge şu anlamda da çok kıymetli. Akhisar ve Huzur Mahallesi’ne ilave olarak Yeni İnegöl diye tabir ettiğimiz bölge, İnegöl’ün bundan sonraki gelişimini karşılayacak. İçinde 4 etap TOKİ olan bölgede ulaşım yatırımları da çok önemli. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Şimdiden mahallemize, ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.