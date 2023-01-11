Yeni kok bataryası 2023'te devreye alınacak

Yassı çelik üreticisi Erdemir, enerji verimliliğini ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda yeni kok bataryası için saha çalışmalarına başlayan şirket, yüksek teknolojik özelliklere sahip dördüncü bataryasını 2023 sonunda devreye almayı planlıyor.

Yassı çelik üreticisi Erdemir, enerji verimliliğini, üretim kapasitesini ve performansını artıracak yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erdemir’in kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet veren birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak olan, yıllık 800 bin ton kapasiteli dördüncü kok bataryasının Cumhuriyet’in 100’üncü yılında devreye alınması hedefleniyor.

Yüksek teknolojiyle donatılacak

Sorumlu üretim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla yatırımlarını planlarken, mevcut iyi teknikleri (EU Best Available Techniques- BAT) ve çevresel etkilerini dikkate alan şirketin dördüncü kok bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok teknolojik özelliğe sahip olacak. Yeni batarya, şirketin çevre performansını artırırken, ithal kok alımının azaltılmasını da sağlayacak. Erdemir, 2023-2024 döneminde de verimliliğe yönelik yeni yatırımları devreye alacak.