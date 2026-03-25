Yeni konser salonu hizmete müzikal tören ile açıldı

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Konser Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İş insanı Ahmet Pekşen tarafından Mustafa Pekşen adına tefriş edilen salonun açılışına protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

SAÜ Devlet Konservatuvarı’nda gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, iş insanı Ahmet Pekşen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda, yeni konser salonunun konservatuvarın akademik çalışmaları ve öğrenci faaliyetleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacağı vurgulandı. Törende, Adapazarı’nda spor camiasına katkılarıyla bilinen Mustafa Pekşen ile Türk müziğinin usta bestekarlarından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın hayatını konu alan kısa sunumlar gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından, salonun yapımına ve tefrişatına sunduğu katkılardan dolayı iş insanı Ahmet Pekşen’e rektörlük tarafından plaket takdim edildi.

Klasikler ve yerel türküler seslendirildi

Açılış etkinlikleri kapsamında Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve sanatçılar sahne aldı. Klasik Türk Müziği eserlerinin yanı sıra Sakarya yöresine ait türkülerin de seslendirildiği konserde saz sanatçıları Kadir Yige, Aydın Battal, Adnan Bahadır, Erdem Çabuk, Kemal Ata Öztürk ve Tunahan Kazanır yer alırken; solist olarak Tülay Bayrakoğlu, Furkan Gümüşgöz ve Serpil Bulut performans sergiledi. Ayrıca Hidayet Yiğit de programda eser seslendirdi.