Yeni kurulan voleybol takımı, ilk maçından galibiyetle ayrıldı

Yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Darıca GSG karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Yeni kurulan voleybol takımı, ilk maçından galibiyetle ayrıldı
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Yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Darıca GSG karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Gölcük Belediyesi tarafından yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kocaeli Gençler Şampiyonası ilk maçında Darıca GSG karışında, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakayı tribünlerden izleyerek sporculara destek veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, maç sonrasında gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.