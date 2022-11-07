Yeni lider Kocaelispor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta hafta sonu oynanan maçların ardından ligin yeni lideri Kocaelispor oldu. Son 8 maçın 7’sini kazanan ve 28 golle en golcü takım olan yeşil siyahlılar, şampiyonluk yolunda ciddi bir yola girdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 13. hafta maçlarının ardından lider değişti. Evinde ağırladığı Vanspor’u 4-2 ile geçen Kocaelispor, İskenderunspor’un Ankara Demir deplasmanında berabere kalmasıyla liderliğe yükseldi. Puanını 30’a yükselten Körfez ekibi, şampiyonluk hedefi için ciddi bir adım daha attı. Ligde oynadığı son 8 maçın 7’sinden galip ayrılan Kocaelispor’un form durumu da dikkat çekiyor. 13 maçta atılan 28 golle ligin en golcü takımı olan yeşil-siyahlılar bu anlamda da göz dolduruyor. Körfez ekibi sıradaki maçını ise İskenderunspor ile oynayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Kocaelispor, galip gelerek liderlik koltuğundaki yerini perçinlemek istiyor.