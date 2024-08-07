Yeni Mahalle 7048. Sokak'ta Park Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
Silivri Belediyesi, Yeni Mahalle 7048. Sokak'ta yürütülen park yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçede sosyal yaşamı zenginleştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, çeşitli alanlar vatandaşın kullanımına sunulacak.
Silivri Belediyesi sosyal hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına son hız devam ediyor. Yeni Mahalle 7048. Sokak'taki park yapım çalışmaları sonlandığında vatandaşların hizmetine sunulacak.
Sosyal yaşamı zenginleştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında park, basketbol sahası, oyun alanları, spor aletleri ve peyzaj alanları gibi çeşitli bölümlerle donatılacak.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamalarda “Yeni Mahalle 7048. Sokak'ta gerçekleştirdiğimiz park çalışması, halkımızın sosyal hayatını zenginleştirecek bir projedir. Hep birlikte yaşadığımız güzel Silivri’mizde, vatandaşlarımızın aileleriyle, dostlarıyla keyifli vakit geçirebileceği yeni alanlar oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.