Yeni mahalle aile sağlığı merkezinin yapımına başlandı

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde yararlanması adına inşa ettiği aile sağlığı merkezlerine bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Yeni Mahalle’ye kazandırılacak olan 7 hekimli Aile Sağlığı Merkezinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri arkasındaki 1.450 metrekare arazide inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi, 511 metrekare inşaat alanı ve 240 metrekare bina oturum alanına sahip olacak. Çalışmalar tamamlandığında Yeni Mahalle sakinleri günümüz ihtiyaçlarına uygun, modern ve yepyeni bir Aile Sağlığı Merkezine kavuşmuş olacak.

İPEKOĞLU: “BU TESİSLE 20.000 VATANDAŞIMIZA SAĞLIK HİZMETİ VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, “Silivri’miz gelişmekte ve büyümekte olup bununla orantılı olarak nüfusu hızla artmaktadır. Artan nüfusa paralel olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşımı sağlamak için Yeni Mahalle’de yeni bir aile sağlığı merkezi açılmasını planlarımız arasına almıştık. Silivri Belediyemizin de destekleriyle gerekli olan ön hazırlıkları tamamlayarak inşaat aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İnşası başlayan sağlık tesisimizin 7 aile hekimliği birimi ile yaklaşık 20.000 vatandaşımıza hizmet vermesi ve bölgedeki diğer sağlık hizmeti sunucularına düşen yükü azaltması hedeflenmektedir. Kurumum adına başta Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi olmak üzere emeği ve katkısı olan herkese teşekkür eder, yapımına başlanan aile sağlığı merkezinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

NAMLI: “SİLİVRİ’DE HİZMETLER TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

İpekoğlu’nun ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri 6. Bölge Başkanı Doç. Dr. Mustafa Namlı, “Sağlık sistemimizde 2003 yılında başlayan değişimin önemli bir ayağı aile hekimliği sistemiydi. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yakından takip eden aile sağlık merkezleri kuruldu ve daha kaliteli, daha iyi, daha hızlı sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Bugün de burada Silivri Kaymakamlığının ve Silivri Belediyesinin desteği, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün öncülüğünde yeni bir ASM’nin (Aile Sağlığı Merkezi) temel atmasını gerçekleştireceğiz. Silivri’de hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’ye baktığımızda aile hekimi başına düşen nüfus ortalama 3.300 civarında. İstanbul’da bu rakam 3.500 iken Silivri’de Türkiye ortalamasına orantılı olarak 3.300. İnşallah bu ASM’lerin sayısının artmasıyla Silivri’deki rakamı 3.000’lere çekmeyi ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “SİLİVRİ’DE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Her geçen gün nüfus yoğunluğunun arttığı Silivri’mizin ve Yeni Mahallemizin kuzey bölgesinde ihtiyaç haline duyulan Aile Sağlığı Merkezimizin temel atma töreninde bir aradayız. Bu anlamda Silivri’mize kazandırdığımız sağlık yatırımlarına bir yenisini daha eklemenin hem onurunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Silivri, kurumlar arasındaki diyaloğun ve dayanışmanın örnek şekilde yaşandığı bir kent oldu. Gerek Kaymakamımız gerek bürokratlarımız gerekse belediyemiz uyum içerisinde Silivri’mize hizmet ediyor. Çünkü biz şunu biliyoruz; Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın her biri bütün hizmetlerin en güzeline, en iyisine layık. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın, ‘Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Devlet vatandaşların öğretimiyle, eğitimiyle, sağlığıyla yakından ilgilenmek zorundadır’ sözünü kendimize şiar edinerek sağlık hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yapılması gereken yatırımlara ‘Belediyenin görevi değil’ diyerek yanıt vermiyor; topu taca atmıyor, minderden kaçmıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri hükümetimizle beraber Silivri’deki açıkları, sağlık alanında yapılması gereken yatırımları konuşuyoruz, dertleşiyoruz, paylaşıyoruz ve omuz omuza, kol kola, el ele verip birçok şeyi beraberce aşıyoruz. Şu an ilçemizde 5.000 metrekare alanda yükselen ve yüzde 95’i bitmiş olan, sağlık kompleksimizi inşa ediyoruz. İçerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün, Verem Savaş Dispanserimizin, 112 Acil İstasyonumuzun, 11 hekimli ASM’mizin, sağlık ocağımızın ve Aile Sağlık Yaşam Merkezinin bulunacağı, vatandaşlarımızın her türlü sağlık hizmetini alabileceği bir kompleksin açılışını inşallah sonbahar aylarında gerçekleştireceğiz. Depremde Selimpaşa’da hasar görmüş binamızla ilgili Sağlık Bakanımız ile yaptığımız konuşmada kendileri ifade ettiler; 2.000 metrekare çelik konstrüksiyondan bir hastaneyi hızlı bir şekilde yapıp hizmete kazandıracaklar. Yine Silivri’de bir eğitim araştırma hastanesi hayalimiz vardı. Yaptığımız istişarelerde ayrıca deniz ulaşımının olduğu, her türlü doğal afette yaralıların taşınabileceği, tedavi edilebileceği bir afet hastanesini Silivri’ye hayal ediyoruz dedik. 130 dönümlük Selimpaşa Araptepe mevkiinde deniz ulaşımına uygun bir alanda bu hastanenin yapımını projelendirdik ve paylaştık. 2023 yatırım programında olmamasına rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve olurlarıyla 2023 yatırım programına alınarak, 150 yataklı bir acil durum ve 600 yataklı bölüm olmak üzere, toplamda 750 yataklı dev bir eğitim araştırma hastanesi Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün kabine mensuplarına da bu konuda bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

“HİZMETLERİMİZ KİMSELER İÇİN DEĞİL HERKES İÇİNDİR”

Yapılan hizmetlerle yetinmeyeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Biz Silivri Belediyesi olarak Gümüşyaka’da depreme dayanıksız bir sağlık ocağını yıktık ve yerine 4 hekimli, 350 metrekare büyüklüğünde; bahçesiyle, peyzajıyla ve oturma alanlarıyla bir ASM’yi Gümüşyaka’mıza kazandırdık. Yine Piri Mehmet Paşa mahallemizde deprem nedeniyle yıkılan bir ASM’mizi çok hızlı bir şekilde Silivri Belediyesi olarak yaptık. 5 hekimli bir ASM’miz orada hizmet veriyor. Kavaklı’da yine deprem nedeniyle yıkılan bir binanın yerine içerisine 650 metrekarelik bir ASM ve 112 acil istasyonunu inşa ettik. Sağlık Bakanlığımıza da devrini yaptık. Köylerimizde çok sıkıntılar yaşanıyordu. Trafik kazaları, kalp krizleri, beyin kanamaları gibi durumlarda 112 acil istasyonunun ambulansı 30 km uzağa gitmek durumunda kalıyordu. Silivri Belediyesi marifetiyle Büyükkılıçlı köyümüze birçok noktaya kolayca ulaşabilecek bir 112 acil istasyonu inşa ettik. Şimdi sırada Değirmenköy’deki bir 112 acil istasyonunun yapımı var. Yine Sayalar, Danamandıra civarındaki ortak noktaya bir tane daha 112 acil istasyonu ihtiyacının olduğunu biliyor, bu konuda da 112 acil başkanlığımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Fatih mahallemizde depremden dolayı yıkılacak olan bir ASM’miz var. İlçe Sağlık Müdürümüz ile görüşüyoruz. Çok hızlı bir şekilde Silivri Belediyesi yine aksiyon alarak buradaki sağlık ocağının yapımını üstlenecek. Bunun da buradan müjdesini vermiş olayım. Yine Akören, Kurfallı, Sayalar ve Fener’e içinde ebe evi olan sağlık merkezlerimizi yaptık, bitirdik ve tefrişatını tamamladık. Yine direkt belki sağlık hizmetleriyle ilgili gözükmese de Nakipoğlu ailesi ile birlikte Silivri’ye bir Engelsiz ve Yaşam Merkezi inşa ediyoruz. İnşallah temmuz ayında açılışını yapacağız. Burası iddia ediyorum Türkiye’de belediye marifetiyle yapılan en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi’dir. 15.000 metrekare alanda 10.000 metrekare kapalı alanı olan ve içinde; fizik tedavi merkezlerinin, pedagogların, psikologların, fizyoterapistlerin olduğu, konuşma terapilerinin yapıldığı, sinema oyunlarının, atölyelerin, dershanelerin, aşevinin, kütüphanenin, kıyafet bankasının ve Sosyal Yardım Müdürlüğümüzün bulunduğu dev bir Engelsiz Yaşam Merkezini Silivri’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri’de hayırseverlerimizle ve doğru iletişim kanallarıyla çok çok güzel işlerin yapılabildiğini dosta düşmana, herkese gösteriyoruz. Kimileri gurur duyuyor kimileri de bir köşeden bakıp gıpta ile yaptıklarımızı seyrediyor. Ben, hizmetlerimiz kimseler için değil herkes içindir diyor ve bu güzel tesisin Silivri’ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

TOĞAN: “SİLİVRİ’NİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE POZİTİF AYRIMCILIĞA İHTİYACI VAR”

Törenin son konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri, kâğıt üzerinde 208.000 nüfusu olan ancak bizim elimizdeki verilere göre şu an 700-800.000’in üzerinde nüfusu bünyesinde barındıran bir şehir. Yine yanı başımızda binlerce mahkûmun kaldığı bir cezaevimiz var. Silivri’nin İstanbul’a olan mesafesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumu açısından pozitif bir ayrımcılığa kesinlikle ihtiyacı var. İnşallah çok yakında Silivri’mizde dev bir eğitim ve araştırma hastanesi hizmet vermeye başlayacak. Yine ilk derece sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan bu ASM’ler ve 112 istasyonlarımız ziyadesiyle önemli. Yerel yönetimimiz, merkezi idaremiz, Sağlık Müdürlüğümüz ve kıymetli hayırseverlerimiz bu sağlık tesislerinin yapımı konusunda ortak bir irade, ortak bir sinerji ortaya çıkarmış durumda. İnşallah Silivri Belediyesinin öncülüğü ve destekleriyle bu hizmetleri artarak sürdürecek ve Silivri’mize armağan edeceğiz. Aile Sağlığı Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri 6. Bölge Başkanı Doç. Dr. Mustafa Namlı, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, kamu hastaneleri başhekim ve yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından KİPTAŞ 1 Camii İmamı Mahmut Özel’in duası eşliğinde kurban kesimi yapıldı. Dua ve kurban kesiminin ardından protokol üyeleri, Aile Sağlığı Merkezi binasının ilk harç dökün butonuna birlikte bastı. Tören yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.