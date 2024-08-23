Yeni Mahalle'de 32 Derslikli Temel Eğitim Okulu İnşaatı Hızla İlerliyor

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, ilçemizin nüfus bakımından en büyük mahallesi olan Yeni Mahalle’de, Maliye Hazinesine ait 1586 ada 1 parsel üzerine inşa edilen 32 derslikli Temel Eğitim okulunu ziyaret etti. Ziyarete, Belediye Meclis Üyeleri Celalettin Yazıcı, Salim Çavdar, Harun Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar da katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve hızla ilerleyen okul inşaatı, tamamlandığında ilçemizin eğitim altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Başkan Pamuk, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “İlçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” dedi. Yeni okulun, Silivri’nin eğitimdeki başarısını daha da ileriye taşıyacağına olan inancını vurgulayan Pamuk, projenin takipçisi olacaklarını belirtti.