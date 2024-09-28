Yeni Mahalle Muhtarlığı Taşınıyor

Dün gerçekleşen Dostluk Parkı ve spor sahasının açılışında konuşan Muhtar Üstün, “İlçemizin her yerinden gençlerimiz ve ailelerimizin vakit geçirebileceği alanlar yaratmak amacıyla yapılan bu kalıcı eserlerin biri olan Dostluk Parkı ve spor sahası açılışına hoş geldiniz. Çocuklarımız ve ailelerimizin birlikte vakit geçirebilmeleri adına yapılan bu hizmette emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’na ve tüm çalışanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca, mahallesinde devam eden park çalışmalarına da değinen Üstün, “Başkanımızın talimatlarıyla şu anda birkaç noktada park çalışmaları devam ediyor. İlk park açılışımızı bugün yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlıktan Müjde: Yeni Hizmet Binası Geliyor

Konuşmasının devamında muhtarlık binası hakkında önemli bir müjde veren Üstün, “Yenimahalle muhtarlığı şu an çarşı içinde yer almakta. Başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, mahalle halkımızın daha rahat ulaşabilmesi adına muhtarlık binamız yakında mahallemize taşınacak. Başkanımıza bizleri kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Yeni Mahalle muhtarlığı mahallemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.