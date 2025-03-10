Yeni Mahalle Muhtarlığı Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

Yeni Mahalle Muhtarlığı, mahalle sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni yerine taşındı. Muhtarlık, Yeni Kaymakamlık binasının karşısında hizmet vermeye başladı.

Muhtar Müslim Üstün, mahalle halkının talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile görüşerek muhtarlığın mahalleye taşınmasını sağladıklarını belirtti. Yeni Mahalle’nin Silivri’nin en büyük mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Üstün, “Vatandaşlarımızın, özellikle yaşlıların ve kadınların muhtarlığa daha kolay ulaşabilmesi için böyle bir talepte bulunduk. Başkanımız Bora Balcıoğlu da bu isteğimizi dikkate alarak destek verdi ve kısa sürede taşınma sürecimizi tamamladık. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Yeni adresinde hizmet vermeye başlayan Yeni Mahalle Muhtarlığı, mahalle sakinlerinin resmi işlemleri ve talepleri için kapılarını açtı.