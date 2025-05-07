Yeni Mahalle Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi Açılıyor

Silivri Belediyesi, mahallelerde hizmet kalitesini artırmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle’de yapımı tamamlanan Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi, düzenlenecek törenle vatandaşların kullanımına sunulacak.

Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde inşa edilen Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek açılış töreniyle resmen hizmete girecek. Açılış programı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Başkan Bora Balcıoğlu, tüm Silivrilileri bu anlamlı açılışa davet ederek, “Hem mahalle halkımıza daha iyi hizmet sunmak hem de gazilerimize duyduğumuz saygıyı somut bir yapıyla göstermek adına önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Açılışımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.