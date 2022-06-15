Yeni mahsul buğday borsada

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile borsa üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde; Büyükdöllük köyünden Kadir Bilir’e 1,5 ton buğday, Demircan Gübre ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından 10 bin 600 TL/ton fiyat üzerinden satıldı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Kadir Bilir’i kutlayarak günün anısına hazırlanan plaket ile 100 litre mazot hediye etti.