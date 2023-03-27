Yeni Mercedes-Benz B-Serisi Türkiye'de satışta

Mercedes-Benz’in yeni Sports Tourer modeli olan B-Serisi Türkiye’de otomobilseverlerin beğenisine sunuldu. Yeni model, dış görünüm, teknoloji ve donanımla ön plana çıkıyor.

Mercedes-Benz’in yeni Sports Tourer modeli olan B-Serisi Türkiye’de satışa sunuldu. Farklı sportif gövde orantıları, çok yönlü iç mekânı, modern sürüş teknolojileri ve en güncel MBUX donanımı gibi özellikleriyle yenilenen B-Serisi’nin, günlük yaşamın tüm gereksinimlerini karşıladığı belirtildi.

Yeni B-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi. İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor. B-Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor. Çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor. Ayrıca ‘süzülme’ işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor. RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor. Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.