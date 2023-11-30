Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye'de

2023 sonbaharında Avrupa yollarına çıkan yeni Mercedes-Benz E-Serisi Aralık ayı itibari ile Türkiye’de. Türkiye’de ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye’ye özel üretilen E 180 motor seçenekleri sunulacak.

E-Serisi ile Mercedes-Benz, 2023 yılında orta sınıf lüks sedan segmentinde yeni bir sayfa açıyor. İçten yanmalı motordan elektrikli güç-aktarma sistemlerine geçişe işaret eden yeni E-Serisi, yeni elektronik mimarisiyle kapsamlı bir dijital kullanıcı deneyimi sağlıyor. E-Serisi Aralık ayı itibari ile Türkiye’de. Türkiye’de ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye’ye özel üretilen E 180 motor seçenekleri sunulacak.

’’Yeni E-Serisi, Türkiye’ye özel motor seçenekleri ile pazarda’’

Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneğinin sunulacağını belirten Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “75 yıldan fazla bir süredir orta sınıf lüks sedan araçların standartlarını belirleyen, gelenek ve modernizmi birleştirerek kendine özel hayran kitlesini yaratan E-Serisi her zaman teknolojik ilerlemenin ilk uygulandığı araç olmuştur. Sahip olduğu elektronik mimari ile kapsamlı dijital bir deneyim sunan yeni E-Serisi 2023 yazında Avrupa yollarına çıktıktan sonra şimdi de Türkiye’de. Türkiye pazarına özel ve arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye’de satışa sunuluyor. Tüm bunlar bize şirketimiz için Türkiye‘nin ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor’’ şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz ‘in 1946 yılından günümüze yaklaşık 17 milyon orta sınıf araç ürettiğini ve E-Serisi’nin mirasının da markanın ilk günlerine kadar uzandığını vurgulayan Bekdikhan, “E-Serisi Türkiye’de bugüne kadar 82 bin adet satarak dünyadaki başarısını yerel pazara da taşıdı. Her yeni modeli heyecanla beklenen, müşterilerimizin daima kendilerinden bir parça buldukları ve Nisan’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni E-Serisi’nin Türkiye’de büyük ilgi göreceğinden eminiz” dedi.

Türkiye pazarına özel E 180 motor seçeneği

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere biri benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Türkiye pazarına özel E 180 M 254 motor NANOSLIDE silindir kaplaması veya CONICSHAPE silindir honlaması dahil en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, sadece dünya üzerinde sadece Türkiye’de sunulacak. E 220 d 4MATIC versiyonundaki OM 654 M da gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındırıyor ve yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. Her iki motorda da standart olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor.

E 220 d 4MATIC 5 milyon 900 bin TL’den ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 4 milyon 220 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.