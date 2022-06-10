Yeni muhtar mazbatasını aldı

Muhtarlık mazbatasını teslim almaya ailesi ile gelen Ortaköy mahallesinin yeni muhtarı Ramazan Yaman, “5 Haziran da Ortaköy’ümüzde yapılan 'Muhtarlık Ara Seçimleri' sonrası sizlerin teveccühü ve takdiri ile sandıklardan Ramazan Yaman ismi çıktı. Tüm adayların Ortaköy’ümüzü daha ileriye götürebilmek için kıyasıya yarıştığı rekabetin yüksek fakat saygının, dostluğun, komşuluğun hiçbir zaman eksik olmadığı güzel bir süreç yaşadık. Öncelikle rahmetli muhtarımız Ferhat Gülan abimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum ve ara seçimlerde Ortaköy için aday olan tüm rakiplerime teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Bugün de resmi olarak 'Muhtarlık Mazbata' mızı aldık. Artık bu andan itibaren Ortaköy’ümüzü bir adım ileri götürebilmek için durmadan çalışma vaktidir. Bu görev için şahsıma teveccüh gösteren, sandıkta oy veren vermeyen tüm Ortaköy halkına, seçim çalışmalarında destek veren tüm dostlarıma saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Destek Sizden, Gayret Bizden” dedi.