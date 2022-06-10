Yeni muhtar mazbatasını aldı

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçim sonunda en yakın rakibine 113 oy fark atarak Ortaköy mahallesinin yeni muhtarı seçilen Ramazan Yaman, muhtarlık mazbatasını YSK'dan aldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 10.06.2022 11:52
  • Güncelleme: 10.06.2022 11:52
Yeni muhtar mazbatasını aldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Muhtarlık mazbatasını teslim almaya ailesi ile gelen Ortaköy mahallesinin yeni muhtarı Ramazan Yaman, “5 Haziran da Ortaköy’ümüzde yapılan 'Muhtarlık Ara Seçimleri' sonrası sizlerin teveccühü ve takdiri ile sandıklardan Ramazan Yaman ismi çıktı. Tüm adayların Ortaköy’ümüzü daha ileriye götürebilmek için kıyasıya yarıştığı rekabetin yüksek fakat saygının, dostluğun, komşuluğun hiçbir zaman eksik olmadığı güzel bir süreç yaşadık. Öncelikle rahmetli muhtarımız Ferhat Gülan abimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum ve ara seçimlerde Ortaköy için aday olan tüm rakiplerime teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Bugün de resmi olarak 'Muhtarlık Mazbata' mızı aldık. Artık bu andan itibaren Ortaköy’ümüzü bir adım ileri götürebilmek için durmadan çalışma vaktidir. Bu görev için şahsıma teveccüh gösteren, sandıkta oy veren vermeyen tüm Ortaköy halkına, seçim çalışmalarında destek veren tüm dostlarıma saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Destek Sizden, Gayret Bizden” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı

O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

DAHA FAZLA
Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek