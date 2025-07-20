Yeni Nesil Güdüm Kiti 'GÖKÇE' başarıyla ateşlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Yeni Nesil Güdüm Kiti ’GÖKÇE’nin başarılı bir şekilde ateşlendiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni Nesil Güdüm Kiti ’GÖKÇE’ hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ’GÖKÇE’ Yeni Nesil Güdüm Kiti’nin, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendiğini duyurdu.

"GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonunu da tamamladık"

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli Teknoloji Hamlesi ile Tam Bağımsız Türkiye."