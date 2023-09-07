Yeni nesil iş bulma platformu 8 milyon euro değerleme üzerinden yatırım aldı

Şirketlerin topluluklar üzerinden yetkinlikleri onaylanmış en iyi adaya ulaşmalarını sağlayarak iş ilanına en uygun yeteneklere ulaşma sürecini optimize eden yeni nesil iş bulma platformu DigitalWisers, 8 milyon euro değerleme üzerinden yatırım aldı. Firma, Kuzey Avrupa ve MENA bölgesi için çalışmalarına başladı.

Şirketlerin insan kaynakları alanında ve özellikle işe alımlardaki ihtiyaçları konusunda topluluklar, aynı zamanda konunun uzmanlarıyla birlikte çözüm üretilmesini sağlayan YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından DigitalWisers, önemli bir yatırıma imza attı. Güncel yatırımcılara ek olarak dışarıdan yeni iki yatırımcının katıldığı turda, 8 milyon euro değerleme üzerinden yatırım aldı. Firma, platformuna yeni özellikler ekleyerek topluluk erişimini ve yeni müşteri edinimini hızlandırmayı hedefliyor. Bir sonraki yatırım turunu da 2023 sonuna kadar tamamlamayı planlayan şirketin gelecek planları arasında Kuzey Avrupa ve MENA bölgesinde faaliyet göstermek yer alıyor.

“Yetkinlikleri doğrulanmış ve ihtiyaca en uygun adaya ulaştırıyoruz”

Platformda şirketlerin ödüllü ilanlar vererek aradıkları ve konvansiyonel kanallardan hızla ulaşamadıkları adaylara topluluklar üzerinden kolaylıkla ulaşabildiklerini belirten DigitalWisers CEO’su Erkan Yıldırım, “Özellikle şirket için önemli açık bir pozisyon varsa ve doğru adaya erişmek uzun sürüyorsa ilana topluluk liderlerinden hızla uygun aday önerileri alabiliyorlar. Bu önerilerin açılan pozisyonla ne ölçüde eşleştiğini ise yapay zeka yardımı ile görebilir ve öneren kişiden ya da DigitalWisers üzerinden referans isteyebilirsiniz. Sektörde halihazırda işe alım çözümü olan ilan verme, birisine sorma ya da yetenek avcıları ile çalışma metotlarına rağmen özellikle yeni nesil ustalıklar gerektiren rollerde açığın hızla arttığını gözlemliyoruz. Yetkin takım arkadaşı arayışındaki firmalar çoğunlukla işi bilen ve kişi ağı geniş olan insanlardan faydalanıyorlar. Biz bu süreci dijital ve ölçeklenebilir bir iş modeline dönüştürüyoruz. Aynı zamanda şirketlerin topluluklar ile çalışması için bir mecra sağlayarak, networkü güçlü kişiler ya da kurumlar ile şirketler arasında bir köprü kuruyor, ödeme, sözleşme yapma ve iletişime geçmelerindeki zorlukları gideriyoruz. Sektördeki en büyük açık, yetkinlikleri doğrulanmış ve ihtiyaca en uygun adaya hızla ulaşabilmek. Bu konuda güncel çözümlerden herkesin muzdarip olduğu bir gerçek. Hem yeteneğe ulaşma hem de doğrulama için en iyi kaynak konuyu, sektörü ve adayı en iyi bilecek olan topluluk liderleri. Biz bu açığı akıllı bir modelle kapatıyoruz” dedi.

“Yenilikçi bir rekabet ortamı sağlıyoruz”

YTÜ Girişimcilik ve Kuluçka Müdürü Büşra Kamış ise fikir aşamasından itibaren şirketlere yatırımcılarla bağlantı kurma ve iş geliştirme konusunda rehberlik ettiklerini söyledi. Kamış söyle devam etti:

"YTÜ Yıldız Teknopark’ta odaklandığımız ana hedef, yüksek potansiyeli olan firmaların gelişimine katkı sağlamak ve onları endüstride daha değerli kılmaktır. Ar-Ge ve inovasyon konusunda aktif olan şirketlere yenilikçi, aynı zamanda rekabetçi bir atmosfer oluşturuyoruz. Sayısız iş ortaklıklarımız aracılığıyla girişimciler için ihtiyaç duydukları her türlü çözümü sağlayabiliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını şirketlerimizin başarılarıyla taçlandırmak bizim için gurur kaynağı” dedi.