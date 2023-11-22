Yeni nesil merkezde yok yok

Gençlerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi ile ilgiili bilgilendirmelerde bulundu. Büyükgöz, " İçerisinde yer alan podcast, laser tech, dijital derslikler, robotik kodlama, yazılım atölyesi, dijital oyun salonu, kütüphane, dergihane, çok amaçlı salon, bilardo salonları, sesli kitap atölyesi, hobi atölyeleri, araç ve uçak simülatörleri, Ar-Ge Merkezi, playstation ve fitness salonları ile birbirinden farklı birçok ihtiyaca cevap verebilen; aile danışmanı, psikolog ve diyetisyen desteği ile gençleri motive eden yeni nesil gençlik merkezi sizlere hizmet etmek için kapılarını açıyor" dedi.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kültür Merkezi salonunda düzenlenen sunum toplantısında hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde gençlere hizmetleri anlattı. Güzide Gençlik Merkezi ile ilgili gençkere bilgiler veren Büyükgöz, "Burası Gebze’nin medarı iftiharı olacak. Günlük 2 bin gencin faydalanabileceği, 41 branşta eğitimin verildiği, dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum Türkiye’de bütün okullarda, bütün kurumlarda, bütün alanlarda eğitim vermek konusunda ilk hologram ekranında eğitim veren bir salon olacak. İçerisinde yer alan podcast, laser tech, dijital derslikler, robotik kodlama, yazılım atölyesi, dijital oyun salonu, kütüphane, dergihane, çok amaçlı salon, bilardo salonları, sesli kitap atölyesi, hobi atölyeleri, araç ve uçak simülatörleri, Ar-Ge Merkezi, playstation ve fitness salonları ile birbirinden farklı birçok ihtiyaca cevap verebilen; aile danışmanı, psikolog ve diyetisyen desteği ile gençleri motive eden yeni nesil gençlik merkezi sizlere hizmet etmek için kapılarını açıyor. Diğer yandan internet hatlarımızda gerçekleştirdiğimiz 190 km’lik yatırımlar ile internete bağlanma hızını ve kalitesini artırdık" ifadelerini kullandı.

Zinnur Büyükgöz, sunumda gençlere yönelik yatırımların yanı sıra diğer hizmetlere yönelik de gençlere bilgi aktarımında bulundu.