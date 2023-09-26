Yeni nişanlı çiftin acı sonu...

Bursa'da nişanlı çift düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları lüks otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu hayatlarını kaybettiler.

Yeni nişanlı çiftin acı sonu...
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da nişanlı çift düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları lüks otomobilin TIR’a arkadan çarpması sonucu hayatlarını kaybettiler.

Kaza, Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki 16 YA 165 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki 45 ADU 021 çekici plakalı TIR’a çarptı. Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.

Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.