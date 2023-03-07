Yeni otoban girişinde çalışmalar hızlandı

Erenler Pekşenler’de yapımı devam eden yeni otoban girişi çalışmalarını ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, “Çalışmalar hızla devam ediyor. Şehrimizi transit ulaşımda ve ticari güzergahlarda bir numara yapacak çalışma bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete alınacak. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pekşenler’de yapımı devam eden yeni otoban girişi şantiyesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yüce’ye Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Meclis Üyesi Recep Yeşil ve AK Parti Erenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı eşlik etti. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Yüce, “Çalışmalar hızla devam ediyor. Şehrimizin yeni otoban girişi inşallah bu yıl içerisinde hizmete alınacak” dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu (TEM Otoyolu) ve D-100 Karayolu’na bağlantıyı sağlayacak olan yeni otoban girişinin ilk etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Erenler Pekşenler bölgesinden başlayıp Bekirpaşa Kozluk mevkiinde kurulacak son gişede tamamlanacak çalışmanın kamulaştırması 40 Milyon TL’lik bir bedelle Büyükşehir tarafından gerçekleştirilmişti. Transit ulaşım, lojistik ve ticaret ağına değer katacak, Karasu Limanı ve tüm OSB’lere alternatif oluşturacak 2 bin 500 metrelik bu yol tamamlandığında trafiğin kent merkezine dengeli şekilde dağılmasını sağlayacak.

Ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mıza ulaşımda daha pratik çözümler sunan alternatif bir otoban girişi için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarına başlamıştık. Kamulaştırma bedelini tamamladığımız yeni otoban girişinde için geçtiğimiz yıl ilk kepçeyi vurmuştuk. Hamdolsun çalışmalar duraksamadan hızla devam ediyor. Hem OSB’ler arası bağlantıyı tesis edecek hem de şehrimizi transit ulaşımda ve ticari güzergâhlarda bir numara yapacak çalışmayı inşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak. 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde yapılacak yeni yol ile D 100 Karayolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendireceğiz” şeklinde konuştu.