Yeni otogardaki bakım ve tadilat çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, otogardaki bakım ve tadilat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Beraberinde Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Vedat Kazıcı, Melih Tüfekçi ve birim müdürleri ile birlikte otobüs terminalindeki esnafı ziyaret eden Başkan V. Subaşı, yapılan çalışmalardaki son durum hakkında bilgi verdi.

‘’İnşaat yapım aşamasındaki teknik hata ve ihmaller büyük sorunlara yol açmış’’

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan V. Subaşı, inşaat yapım aşamasındaki teknik hataların büyük sorunlara yol açtığını dile getirerek, ‘’Arkadaşlarımız ve teknik heyet üyeleriyle birlikte otobüs terminalinde incelemelerde bulunduk. Başta çatı akmaları olmak üzere, su gider hatlarındaki yanlışlar ve zemin yalıtımındaki yetersizlikler nedeniyle büyük sorunlarla karşı karşıya kaldık. Önce çatı tamiratını yapıyoruz. Daha sonrasında akıntıya ve nem oluşmasına neden olacak alanlarda da gerekli bakım ve tadilat çalışmasını yapacağız’’ dedi.

Otogar esnafının istek ve görüşlerini de alan Başkan V. Subaşı, şehirlerarası otobüs terminalinin hem ziyaretçi anlamında hem ticari yönde hareketliliğe sahip olması için proje ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti.