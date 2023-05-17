Yeni pastacılar yetişiyor

Yıldırım Belediyesi, Değirmenlikızık Mahallesi’nde açtığı YILMEK Pastacılık kursu ile sektöre nitelikli eleman yetiştiriyor.

Yıldırım Belediyesi ‘istihdam odaklı’ mesleki eğitimler çerçevesinde Değirmenlıkızık Mahallesi YILMEK merkezinde pastacılık eğitimi veriyor. Haftanın 3 günü gerçekleştirilen ve 3 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. İlçedeki ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdikleri kursta, katılımcılar vakitlerini pasta, kek ve kurabiye yaparak değerlendirip hem el becerilerini geliştiriyor hem de altın bilezik kazanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedefimiz. Bir taraftan hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağlarken, diğer taraftan da farklı sektörlerin nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyoruz. Böylece hem iş arayanlara hem de eleman arayanlara yardımcı oluyoruz” dedi.